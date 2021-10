Liga Italia, Napoli Menang di Markas Salernitana, Aman di Puncak, Tak Terpengaruh Roma vs Milan

AC Milan. Big Match Liga Italia Pekan 11 AS Roma vs AC Milan.

SURYA.co.id I ROMA - Berikut hasil-hasil Liga Italia 2021/2022 pekan 11, baik pertandingan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.

Empat laga baru saja bubar. Terakhir laga pemuncak klasemen Napoli yang bertandang di markas Salernitana. Dipantau dari laporan livescore.com, Napoli menang menang satu kosong.

Dengan hasil ini, Napoli untuk sementara aman dari dongkelan AC Milan yang menempelnya.

AC Milan sendiri baru akan memainkan laga di kandang AS Roma, beberapa menit lagi. Kick off AS Roma vs AC Milan sesaat lagi, pukul 02.45 WIB.

Apapun hasil pertandingan AS Roma vs AC Milan, tidak akan menggeser posisi Napoli di Puncak klasemen.

Hasil Fiorentina 3 - 0 Spezia

Laga lain yang baru selesai, Fiorentina vs Spezia. Laga ini menjadi panggung aksi striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Aksi-aksinya membuat pendukung tuan rumah bersorak puas.

Dengan aksi hebatnya, Dusan Vlahovic memborong tiga gol kemenangan timnya. Dimulai gol pertama yang lahir melalui titik putih.

Vlahovic yang ditunjuk menjadi algojo sukses mengeksekusi pinalti di menit 44. Skor 1-0 untuk Fiorentina itu sekaligus menutup laga babak pertama.

Di babak kedia Dusan Vlahovic kembali menunjukkan kelasnya sebagai bomber berbahaya. Lewat kerjasama dengan Odrizola lahirlah gol kedua. Dusan Vlahovic memaksimalkan umpan Odrizola menjadi gol di menit 62.