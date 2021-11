Jadwal MPLI: El Clasico EVOS Legends vs RRQ Hoshi Langsung Tersaji di Bracket Tim Malaysia

One Esports

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal MPLI atau MPL Invitationa, RRQ Hoshi dan EVOS Legends langsung bertemu di bracket tim SMG.

Turnamen bergengsi MPL Invitational bakal digelar mulai Selasa (2/11/2021).

Dari 20 tim terbaik, sudah terbentuk empat bracket yang telah dipilih melalui Captains Draft.

Captains Draft MPLI (Youtube: Oneesports)

Captains Draft ini ditentukan oleh empat tim juara MPL.

Berikut Susunannya:

1.Bracket Blacklist International

- See You Soon

- Todak

- Bigetron Alpha