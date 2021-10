Hasil-hasil Liga Italia, Fiorentina 3-0 Spezia, Hatrick Vlahomic, Saatnya Roma vs Milan, 02.45 WIB

SURYA.co.id I ROMA - Berikut hasil-hasil Liga Italia 2021/2022 pekan 11, baik pertandingan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.

Tiga pertandingan baru saja selesai. Berikut hasilnya seperti dipantau dari laporan livescore.com. Fiorentina 3 - 0 Spezia, Genoa 0 - 0 Venezia , Sassuolo 1 - 2 Empoli .

Hasil lengkap Liga Italia Serie A pekan 11 tersedia di akhir artikel.

Setelah serangkain pertandingan berakhir, pertandingan malam ini akan ditutup degan laga seru, big match AS Roma vs AC Milan yang akan berlangsung sesaat lagi, Senin (1/11/2021).

Kick-off AS Roma vs AC Milan dijadwalkan pukul 02.45 WIB. Duel AS Roma vs AC Milan disirkan Live RCTI.

Semua pertandingan Liga Italia Serie A bisa disaksikan di beIN Sport. Juga bisa disaksikan secara Live Streaming di Vidio.com.

Link live streaming Liga Italia Serie A, AS Roma vs AC Milan tersedia di akhir artikel. Begitu juga dengan LINK LIVE SCORE Liga Italia Serie A.

Pemain Fiorentina usai mencetak gol (getty images)

Hasil Fiorentina vs Spenzia: 3 - 0

Fiorentina menang 3-0. Laga Fiorentina vs Spezia menjadi panggung aksi striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Aksi-aksinya membuat pendukung tuan rumah bersorak puas.

Dengan aksi hebatnya, Dusan Vlahovic memborong tiga gol kemenangan timnya. Dimulai gol pertama yang lahir melalui titik putih.