Hasil dan Klasemen BRI Liga 1 2021: Persebaya Menang, PSIS Imbang, Bajol Ijo Masuk 5 Besar

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen BRI Liga 1 2021, Persebaya menang, PSIS ditahan imbang, Bajol Ijo masuk lima besar, Senin (1/11/2021).

Persebaya Surabaya berhasil menumbangkan perlawanan Persiraja Banda Aceh yang tampil all out dengan pelatih caretaker.

Sementara PSIS Semarang harus meraih hasil imbang melawan juara bertahan yaitu Bali United.

Kemudian ada Bhayangkara FC yang kembali merebut posisi puncak klasemen dari Persib Bandung usai menang tipis atas Tira Persikabo.

Selengkapnya, berikut hasil dan klasemen BRI Liga 1 2021:

Hasil Skor Persebaya vs Persiraja Banda Aceh

Persebaya Surabaya berhasil menyudahi perlawanan Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Bermain ketat dan saling serang, Bajol Ijo unggul lewat dua gol yang dicetak oleh M Alwi Slamat (8') dan penalti dari Jose Wilkson (52').

Hasil Skor Persebaya vs Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada laga BRI Liga 1 2021, Minggu (31/10/2021) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Persiraja Banda Aceh yang tampil all out dan beberapa kali melepaskan tendangan on goal tak mampu mendapatkan gol balasan ke gawang Persebaya yang dijaga Andhika Ramadhani.