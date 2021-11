BNI Xpora Kolaborasi dengan MadeinIndonesia.com Genjot Ekspor Ikan Tuna ke Thailand

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan platform digital B2B e-commerce MadeinIndonesia.com memasilitasi ekspor ikan tuna beku ke Thailand.

Ekspor ini terealisasi berkat beragam kemudahan yang diperoleh perusahaan pengekspor dari adanya kolaborasi antara BNI dan MadeinIndonesia.com tersebut.

Wakil Pemimpin Wilayah 06 SME & Konsumer, R Hery Prijanto, mengatakan ekspor kali ini merupakan salah satu bentuk penerapan berbagai fasilitas yang tersedia pada program BNI Xpora.

"Kolaborasi dengan MadeinIndonesia.com ini telah memperkuat strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan akses dan layanan keuangan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar benar-benar dapat merealiasikan ekspor," kata Hery dalam acara pelepasan ekspor ikan tuna dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Thailand, Sabtu (30/10/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid Hubungan Internasional dan Perdagangan Disperindag Jawa Timur, Edy Wiyono bersama Tenaga Teknis Bidang Promosi dan Strategi Pemasaran Kadin Provinsi Jawa Timur dan Export Center, Fernanda Reza Muhammad.

Lebih lanjut, Hery memaparkan, layanan yang tersedia pada BNI Xpora ini dapat dinikmati oleh para pelaku usaha berorientasi ekspor yang tergabung dalam platform e-commerce MadeinIndonesia.com.

"Dalam pelepasan ekspor komoditas ikan tuna beku kali ini, fasilitas BNI Xpora yang digunakan adalah layanan trade finance berupa advisory Letter of Credit (L/C) ekspor yang akan diterbitkan oleh pihak buyer atas beberapa pengiriman ikan tuna beku," jelasnya.

Layanan ini diberikan untuk pembeli asal Thailand, maupun pembeli ikan tuna pada ekspor sebelumnya ke Vietnam.

BNI Xpora merupakan one stop solution bagi UKM yang berorientasi ekspor. Melalui BNI Xpora, UKM mendapatkan dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, edukasi penyusunan laporan keuangan, hingga dukungan akses pemasaran produk ke luar negeri.

Dukungan ini melalui business matchmaking dengan buyer di pasar global. Selain itu, BNI Xpora juga menyediakan fitur-fitur digital berupa pembiayaan Fast Trex dengan agunan dan biaya yang lebih rendah, khusus untuk para pelaku ekspor.

MadeinIndonesia.com merupakan perusahaan start-up asal Indonesia yang memelopori pengembangan platform e-commerce dengan skema business-to-business (B2B) untuk memfasilitasi para pelaku bisnis di Indonesia baik manufaktur, penjual grosir, maupun UMKM.

Kerjasama ini juga diharapkan akan meningkatkan peran seluruh pihak dalam memberikan pendampingan teknis kepada nasabah BNI Xpora guna meningkatkan kapabilitas, khususnya yang berkaitan dengan tata cara ekspor.

Sementara BNI Xpora diluncurkan pertama kali bersamaan dengan Acara Opening Ceremony Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 yang diusung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, pada 21 Oktober 2021 lalu.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya.

BNI Xpora merupakan one stop shopping solution BNI untuk pelaku usaha UKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menuju UKM Go Productive, Go Digital & Go Global.