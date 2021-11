Berita Persebaya Populer Hari ini: Bajul Ijo Masuk 5 Besar dan Harapan Aji Santoso Usai Menang Laga

Hasil Skor Persebaya vs Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada laga BRI Liga 1 2021, Minggu (31/10/2021)

SURYA.CO.ID - Berikut berita Persebaya Populer hari ini, Senin (1/11/2021), tentang masuknya Bajul Ijo di posisi 5 besar hingga harapan Aji Santoso setelah menang laga melawan Persiraja Banda Aceh.

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya berhasil menaklukan Persiraja Banda Aceh, Minggu (31/10/2021) saat berlaga di Stadion Maguwiharjo, Sleman.

Persebaya Surabaya berhasil membawa pulang tiga poin penuh dengan skor 2-0 melawan Persuraja Banda Aceh.

Baca juga: Kemenangan Persebaya 2-0 atas Persiraja Banda Aceh Jadi Kado 2 Tahun Coach Aji Santoso di Persebaya

Ini menjadi comeback positif yang dilakukan Persebaya Surabaya, di mana minggu sebelumnya mereka juga unggul melawan Persija Jakarta.

Berikut berita selengkapnya.

Bajul Ijo Masuk Klasemen 5 Besar

Persebaya Surabaya berhasil menyudahi perlawanan Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Bermain ketat dan saling serang, Bajol Ijo unggul lewat dua gol yang dicetak oleh M Alwi Slamat (8') dan penalti dari Jose Wilkson (52').

Persiraja Banda Aceh yang tampil all out dan beberapa kali melepaskan tendangan on goal tak mampu mendapatkan gol balasan ke gawang Persebaya yang dijaga Andhika Ramadhani.

Walhasil, Persebaya berhasil mengakhiri laga dengan skor 2-0 tanpa balas.