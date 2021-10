Live Score Hasil Liga Italia, Babak I Intermilan 0 - 0 Udinese, Akhir Torino 3 - 0 Sampdoria

Inter Milan vs Udinese, Minggu (31/10/2021).

SURYA.co.id I ROMA - Berikut hasil-hasil liga Italia Serie A yang sedang dan yang telah memainkan laga pekan 11.

Tim Inter Milan yang sedang memainkan laga melawan Udinese, Minggu (31/10/2021) hari ini, untuk sementara hingga babak pertama berakhir, skor masih 0 - 0.

Inter Milan saat ini berada di urutan tiga klasemen sementara di bawah AC Milan dan pemuncak klasemen sementara Napoli. Inter Milan butuh menang untuk menjaga jarak aman dari kejaran AS Roma yang berada di bawah Inter Milan.

AS Roma sendiri baru akan memainkan laga bigmatch melawan AC Milan, Senin (1/11/2021).

HASIl LENGKAP Liga Italia Serie A ada di bawah artikel.

Napoli pimpin klasemen

Napoli nangkring di puncak klasemen dengan raihan poin 28 setelah menang 3 - 0 atas Bologna. Namun posisi Napoli rawan disalip AC Milan yang sama-sama memiliki nilai 28.

AC Milan baru akan memainkan laga melawan AS Roma. Jika AC Milan menang, posisi puncak klasemen otomatis menjadi miliknya. Namun tidak mudah bagi AC Milan mendapatkan kemenangan. Sebab AS Roma yang dihadapinya merupakan tim kuat. Selain itu, AS Roma yang kini berada di urutan empat klasemen sementara, juga butuh menang untuk mendekati jalur juara.

Hasil dan Jadwal Liga Italia pekan 11

SABTU,30 OKTOBER