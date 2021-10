Link Live Streaming MPLI Hari Ini: Dimulai Jam 18.00 WIB, Dimana EVOS Legends dan RRQ Hoshi?

Penulis: Abdullah Faqih | Editor; Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming MPLI yang akan dimulai jam 18.00 WIB, bakal tergabung dimanakah EVOS Legends dan RRQ Hoshi?

Turnamen Mobile Legends Bang Bang/MLBB bergengsi yaitu MPL Invitational (MPLI) akan mempertemukan 20 tim terkuat dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Kamboja.

MPLI diselenggarakan oleh One Esports dan berhadiah total 100.000 USD atau setara dengan Rp 1.4 Milyar.

Laga MPLI bakal dimulai pada tanggal 2-7 November 2021 mendatang.

MPL Invitational (Oneesports.gg)

Pada hari ini, Minggu (31/10/2021) akan diselenggarakan Captains Draft untuk menentukan tim mana yang akan bertemu di babak awal.

Dalam Captains Draft ini, empat tim yang menjadi penguasa MPL akan menjadi penentu tim mana yang akan dimasukkan dalam satu grup.

Empat tim ini adalah Onic esports (MPL ID), Blacklist International (MPL PH), EVOS SG (MPL SG) dan SMG (MPL MY).

Sedangkan See You Soon yang merupakan jawara MPL KH Season 1 harus berada satu grup dengan tim lain.

Adapun, pengundian grup Captains Draft ini bakal diselenggarakan mulai jam 18.00 WIB malam ini.



Link Live Streaming MPLI dapat anda akses berikut ini: