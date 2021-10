Hasil Skor Persebaya vs Persiraja 2-0: Tiga Poin Aman, Bajol Ijo Nirbobol Lagi

Hasil Skor Persebaya vs Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada laga BRI Liga 1 2021, Minggu (31/10/2021)

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Hasil Skor Persebaya vs Persiraja Banda Aceh berakhir 2-0 untuk keunggulan Bajol Ijo, gol Alwi Slamat dan Jose Wilkson amankan tiga poin, Minggu (31/10/2021),

Persebaya Surabaya berhasil menyudahi perlawanan Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Bermain ketat dan saling serang, Bajol Ijo unggul lewat dua gol yang dicetak oleh M Alwi Slamat (8') dan penalti dari Jose Wilkson (52').

Persiraja Banda Aceh yang tampil all out dan beberapa kali melepaskan tendangan on goal tak mampu mendapatkan gol balasan ke gawang Persebaya yang dijaga Andhika Ramadhani.

Walhasil, Persebaya berhasil mengakhiri laga dengan skor 2-0 tanpa balas.

Aksi M Alwi Slamat di laga Persebaya vs Persiraja Banda Aceh, Minggu (31/10/2021) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Hasil ini meneruskan tren positif tim besutan Aji Santoso menjadi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam empat pertandingan terakhir.

Tak hanya itu, lini belakang juga berhasil menorehkan cleansheet alias nirbobol kedua musim ini.

Di sisi lain Persiraja harus mengenyam hasil negatif di bawah pelatih Akhyar Ilyas.

Laskar Rencong masih berjibaku di posisi juru kunci dengan total 4 poin dari 10 pertandingan.