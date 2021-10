Hasil Liga Italia, Live Score Inter Milan vs Udinese, Menang 2-0 Berkat Aksi Correa, Link Streaming

Hasi akhir Inter Milan vs Udinese 2 - 0.

SURYA.co.id I ROMA - Berikut hasil-hasil liga Italia Serie A yang sedang dan yang telah memainkan laga pekan 11.

Dipantau dari laporan Livescore.com, Inter Milan yang memainkan laga melawan Udinese, Minggu (31/10/2021) hari ini, menang 2 - 0.

Dua gol diborong J Correa di babak kedua, menit 60 dan 68. Gol pertama J Correa dicetak hasil kerjasama dengan A Bastoni.

Delapan menit kemudian, J Correa kembali melakukan aksi gemelang lewat gol keduanya. Kali ini Correa berkolaborasi dengan Dumfries.

Corre berhasil meyelesaikan dengan baik umpan dari Dumfries. Skor 2-0 untuk Inter Milan.

Inter Milan saat ini berada di urutan tiga klasemen sementara di bawah AC Milan dan pemuncak klasemen sementara Napoli. Inter Milan butuh menang untuk menjaga jarak aman dari kejaran AS Roma yang berada di bawah Inter Milan.

AS Roma sendiri baru akan memainkan laga bigmatch melawan AC Milan, Senin (1/11/2021).

Dengan kemenangan ini, Inter Milan tetap berada di urutan tiga klasemen, dengan poin 24. Selisih empat poin dari rival sekotanya AC Milan di posisi kedua dan pemuncak klasemen Napoli, yang sama-sama mengantongi 28 poin.

Inter Milan untuk sementara aman di urutan tiga. Posinya tidak mungkin tercongkel AS Roma, yang menempati urutan empat dengan poin 19. AS Roma baru akan memainkan laga 11 melawan AC Milan, nanti pukul 01.45 Senin (1/11/2021). Jika menang, AS Roma akan memiliki poin 22, selisih dua poin dari Inter Milan.

Napoli pimpin klasemen