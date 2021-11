Mengupas “Rahasia Dapur” Jurnalistik Bersama Mahasiswa ISTTS

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Editor Surya Online, Musahadah membagikan sejumlah fakta menarik “rahasia dapur” dunia jurnalistik saat workshop “Basic News Writing” yang digelar Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS), Sabtu (30/8/2021).

Pengalaman menggeluti dunia jurnalistik selama 18 tahun, membuahkan ilmu yang memperluas pandangan mahasiswa ISTTS mengenai jurnalistik.

Diawali dengan penjelasan mengenai penulisan berita yang baik. Menurutnya, berita harus memiliki nilai, selain gaya penulisan yang sesuai agar enak dibaca.

Sudut pandang atau angle dalam suatu berita ternyata memegang kendali yang besar dalam persaingan media.

Penentuan sudut pandang dalam berita, yakni sudut pandang yang sempit (mikro) ataupun lebar (makro), bisa tergantung dari nilai-nilai yang akan digali.

Nilai-nilai berita ini seperti menarik, aktual, penting, proximity (nilai kedekatan), mendidik, menghibur, kontrol sosial dan human interest.

Untuk menarik perhatian para pembaca, Uus, sapaan akrab Musahadah mengatakan, bahwa pemilihan sudut pandang mikro namun mendalam, menjadi pilihan tepat media saat ini.

Berita yang dapat menarik simpati atau perhatian masyarakat juga disarankan untuk menggunakan sudut pandang mikro yang mendalam.

Sebaliknya, untuk berita yang informatif dapat ditulis dengan menggunakan sudut pandang lebar dengan tetap menyertakan unsur 5W+1H (What, Who, When, Where, Why dan How).

“Di era persaingan media saat ini, sangat penting untuk cerdas dalam memilih angle yang sesuai,” kata Uus.