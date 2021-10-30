Lirik Sholawat Qur'Aniyah Versi Ai Khodijah, Sholatullahi Wa Salam
Berikut ini lirik sholawat Qur'an versi Ai Khodijah yang ditulis dalam tulisan Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Qur'an versi Ai Khodijah yang ditulis dalam tulisan Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia.
Lirik sholawatnya Sholatullahi wa salam - ‘ala man uhiyal qur-an.
Sholawat Qur'aniyah
صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm - ‘alâ man ûhiyal qur-ãn
وَأَهْلِ بَيْتِ اْلكِرَمْ . وَصَحْبِهِ ذَوِى اْلقُرْآنْ
Wa ahli baitihil kirôm - wa shohbihi - hi dzawîl qur-ãn
سَلاَمُ اللهِ وَالرِّضْوَان . عَلَى مَنْ عَظَّمَ الْقُرْآن
Salâmullâhi warridlwân - ‘alâ man ‘adhdhomal qur-ãn
بِقَلْبِ خَالِصٍ نَوَى . مُحِبِّ رَاغِبِ القُرْآن
Biqolbin khôlishin nawâ - muhibbin rôghibil qur-ãn
فَطُوْبَى مَنْ تَعَلَّمَا . وَبَعْدَ عَلَّمَ الْقُرْآن
Fathûbâ man ta’allama - wa ba’du ‘allamal qur-ãn
صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm - ‘alâ man ûhiyal qur-ãn (2 kali)
وَأَهْلِ بَيْتِ اْلكِرَمْ . وَصَحْبِهِ ذَوِى اْلقُرْآنْ
Wa ahli baitihil kirôm wa shohbihi - hi dzawîl qur-ãn (2 kali).
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