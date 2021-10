Karya Lukis Tentang Pelestarian Budaya Raih Penghargaan UOB Painting of The Year

Acara penganugerahan UOB Painting Of The Year dilaksanakan secara virtual.

SURYA.CO.ID - Meliantha Muliawan mendapatkan penghargaan UOB Painting of the Year (Indonesia) dari UOB Indonesia atas karya seni berjudul “Even After Death, The Departed Lives Life”.

Dalam karya seninya, perupa 29 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan ritual budaya Tionghoa membakar kertas “joss”.

Tradisi yang semakin terlupakan ini menjadi simbol akan bentuk penghormatan kepada para leluhur dan menjadi penanda akan adanya kehidupan dan kematian.

Meliantha Muliawan merupakan wanita pertama yang meraih penghargaan UOB Painting of the Year di Indonesia.

Menurutnya, budaya Tionghoa yang diwariskan secara turun temurun kini semakin jarang dipraktikkan.

Dalam karya seninya, ia menciptakan replika porselen dan menggunakan bahan yang menyerupai kertas, seolah mengembalikan benda-benda yang pernah dimiliki nenek moyangnya sebagai upaya melestarikan tradisi budaya.

Meliantha mengatakan, karya seninya ini terinspirasi oleh pecahan porselen Dinasti Ming abad ke-15 yang ditemukan di Laut Jawa dan ia mendapatkannya dari seorang teman.

"Saya pribadi mempraktikkan tradisi ‘pembakaran kertas joss’ ini sebagai upaya mengirim barang-barang material kepada kerabat saya yang telah meninggal dunia dengan harapan mereka akan mendapat manfaat dari kehidupan akhirat yang bahagia dan sejahtera," katanya dalam rilis yang diterima SURYA.co.id, Sabtu (30/10/2021).

Ia berharap melalui seni ini, bisa membantu tradisi dan sekaligus melestarikan warisan budaya sebagai upaya untuk menghormati leluhur.

"Ini sebuah kehormatan bagi saya dapat menerima penghargaan 2021 UOB Painting of the Year (Indonesia) ini. Terima kasih atas penghargaannya," lanjut dia.