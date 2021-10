Jadwal Siaran LIGA ITALIA Pekan ke 11, Live RCTI AS Roma vs AC Milan, Link Live Streaming Vidio

Zlatan Ibrahimovic bomber AS Milan. LINK Live Streaming Liga Italia Serie A, AS Roma vs AC Milan ada di bagian bawah artikel.

SURYA.co.id I ROMA - Berikut jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 Pekan ke 11, Sabtu (30/10/2021) hingga Senin (1/11/2021).

Jadwal Liga Italia Serie A Pekan ke 11, hari Sabtu (30/10/2021) diisi laga Atalanta vs Lazio Pukul 20.00 WIB dan Verona Juventus Pukul 23.00 WIB.

Jadwal Liga Italia Serie A Pekan ke 11, hari Minggu (31/10/2021), menyajikan duel Torino vs Sampdoria, Inter Milan Udinese, Fiorentina vs

Spezia, Genoa vs Venezia, dll.

Jadwal Liga Italia Seria A Pekan ke 11, hari Senin (1/11/2021), menyuguhkan Salernitana vs Napoli, AS Roma vs AC Milan, Bologna vs Cagliari.

Jadwal lengkap Liga Italia Serie A tersedia di akhir artikel.

Dua laga Big Match pekan 11 Liga Italia Serie A bisa disaksikan di RCTI dan RCTI+ yaitu duel Inter Milan vs Udinese dan AS Roma vs AC Milan.

Semua pertandingan Liga Italia Serie A bisa disaksikan di beIN Sport. Juga bisa disaksikan secara Live Streaming di Vidio.com.

LINK LIVE Streaming Liga Italia Serie A tersedia di akhir artikel. Begitu juga dengan LINK LIVE SCORE Liga Italia Serie A.

Sorotan Liga Italia Serie A Pekan ke 11