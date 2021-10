JADWAL SIARAN LIGA SPANYOL Malam Ini, Levante vs Atletico Madrid, LIVE 02.30,Misi Dongkel Real

Tim Atletico Madrid, Link Live Streaming Liga Spanyol, Levante vs Atletico Madrid, Jumat (29/10/2021).

SURYA.co.id I MADRID - Berikut jadwal siaran liga Spanyol malam dini hari nanti. Ada tiga pertandingan matchday ke 10 yang digelar Jumat (29/10/2021) dini hari mulai pukul 00.00 WIB hingga 02.30 WIB.

Jadwa siaran liga Spanyol Jumat (29/10/2021) terdiri Celta Vigo vs Real Sociedad pukul 00.00 WIB. Lalu Granada vs Getafe Pukul 01.00 WIB. Dilanjut Levante vs Atletico Madrid Pukul 02.30 WIB.

Siaran laga Spanyol bisa disaksikan di beIN Sport. Juga bisa diikuti melalui live streaming Vidio.com. LINK LIVE STREAMING dan LINK LIVE SCORE liga Spanyol tersedia di akhir artikel.

Sorotan laga

Dari tiga pertandingan, sorotan paling banyak tertuju pada duel Levante vs Atletico Madrid.

Atletico Madrid yang sempat beberapa pekan nangkring di urutan dua klasemen, kini terlempar ke urutan 7.

Namun demikian, poin 19 yang dimiliki Atletico Madrid hanya selisih tipis dengan enam tim di atasnya. Bahkan hanya selisih dua poin dari pemuncak klasemen Real Madrid dan tiga tim di bawah Madrid, yang semuanya mengantongi poin 21.

Real Madrid menempati puncak dengan poin kritis setelah gagam memaksimalkan laga kandang melawan Osasuna tadi malam. Raja Liga Spanyol itu hanya mampu bermain imbang 0 - 0.

Dengan komposisi klasemen itu, Atletico Madrid akan bisa menyalip dan mendongkel Real Madrid dari puncak klasemen, jika pasukan Diego Simeone itu berhasil menang.

Potensi Atletico Madrid memenangi duel di markas Levante sangat terbuka. Berdasarkan data Livescore.com. hingga kini performa Levante masih sangat buruk, bahkan menjadi dua tim terlemah hingga pekan ke-10.

Levante berada di zona degradasi, nomor dua dari buncit klasemen sementara, dengan total poin 5.