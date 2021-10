Jadwal Siaran Liga Inggris, SABTU-MINGGU, Bigmatch Tottenham Hotspur Vs MU, Link Live MOLA TV

Tim Tottenham Hotspurs, Link Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Manchester United ada di bagian bawah artikel

SURYA.co.id I LONDON - Berikut jadwal siaran liga Inggris Sabtu - Minggu (30-31/10/2021). Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di tv online, MOLA TV. Beberapa laga ditayangkan SCTV.

Jadwal Liga Inggris hari Sabtu (30/10/2021) dibuka duel Leicester City vs Arsenal, lalu Burnley vs Brentford, Liverpool vs Brighton & Hove Albion, dll.

Jadwal Liga Inggris untuk hari Minggu (31/10/2021) menyuguhkan duel Norwich City vs Leeds United

dan Aston Villa vs West Ham United.

Jadwal lengkap Liga Inggris, akhir pekan ini ada di bagian bawah artikel.

LINK LIVE Streaming Liga Inggris dan Link Livescore Liga Inggris bisa di klik di akhir artikel.

Sorotan Liga Inggris pekan ini: Tottenham Hotspur vs MU

Duel liga Inggris akhir pekan ini, yang paling menjadi sorotan adalah duel Tottenham Hotspur Vs Manchester United.

Dua tim raksasa ini sama-sama sedang merasakan lara. Keduanya sama-sama baru saja merasakan pahitnya kekahalan.

Tottenham Hotspur meraskan pahitnya kekalahan atas tuan rumah West Ham dengan skor tipis 1-0. di Stadion Olimpiade London, Minggu (24/10/2021) malam WIB.

Yang menyakitkan, satu-satu gol kekalahan Spurs itu, lahir dari hadiah pinalti yang sukses dieksekusi

Michail Antonio.

MALAM INI, Kick-off Pukul 02.30 WIB:

Calon lawan Tottenham Hiotspur, Manchester United (MU) tak kalah sakit. Tim bertabur bintang itu digasak Liverpool dengan skor 5-0.