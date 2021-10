Rektor Unusa Terima Penghargaan Bintang Jasa dari Pemerintah Jepang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng memperoleh penghargaan bintang jasa dari Pemerintah Jepang, Selasa (26/10/2021) malam.

Upacara penganugerahan bintang jasa untuk periode musim semi 2020, di Konsulat Jenderal Jepang Surabaya diberikan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji.

Penganugerahan Bintang Jasa Jepang The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon itu sebagai bentuk apresiasi kepada Prof Jazidie karena telah berjasa dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan pertukaran akademi serta saling pengertian antara Jepang dan Indonesia.

Kanasugi mengungkapkan Prof Jazidie juga berkontribusi dalam proyek The Japan Foundation Asia Center program Nihongo Partners, yakni pengiriman native speaker sebagai asisten pengajar Bahasa Jepang untuk SMA yang dimulai pada tahun 2014 dengan membangun sistem penerimaan di Indonesia.

"Mendorong kementerian serta lembaga terkait, serta menandatangani MoU sebagai direktur penanggung jawab. Sehingga Indonesia membuat pondasi dengan menjadi negara penerima Nihongo Partners terbesar," tutur Kanasugi.

Sewaktu menjabat sebagai Wakil Rektor ITS, Jazidie juga terlibat dalam Project for Research and Education Development on Information and Communication Technology melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebagai perwakilan Indonesia.

Ia berusaha menyosialisasikan Lab-Based Education (LBE) yang merupakah ciri khas universitas sains di Jepang berdasarkan pengalaman studi di Jepang.

"Pengumuman pengahargaannya telah diumumkan pada 29 April 2020, karena pandemi, penyematan dan pemberiannya diundur,"tambahnya.

Prof Jazidie adalah alumni dari Hirosima Univesity Jepang.

Penghargaan yang patut disyukuri. Selama ini saya tidak pernah berpikir setelah mengerjakan sesuatu akan diberi penghargaan, apalagi berharap memperoleh, sebuah penghargaan.