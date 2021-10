Potret Terbaru Keluarga Anang dan Krisdayanti Setelah Sempat Renggang, Atta: Malam Indah

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini keluarga penyanyi Anang Hermansyah dan Krisdayanti menampilkan keharmonisan.

Diketahui, kedua keluarga tersebut sempat rengang dan bersitegang.

Namun, kerekatan keluarga perlahan mulai terjalin semenjak Atta Aurel Hermansyah menikah dengan Atta Halilintar.

Kini keluarga Anang Hermansyah, keluarga Krisdayanti dan Keluarga Atta Halilintar tampak berkumpul dalam satu momen.

Mereka mengabadikan momen tersebut dengan menampilkan senyum terbaik dan hangat.

Hal itu diketahui melalui postingan di akun Instagram @attahalilintar, Selasa (26/10/2021) malam.

Atta menyebut momen berkumpul keluarga dari istrinya Aurel Hermansyah itu indah.

Untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka rengang, akhirnya keluarga besar Anang Hermansyah dan Ashanty dengan Krisdayanti dan Raul Lemos bertemu.

"Malam yang Indah.

The Atta Family, The Hermansyah, The Lemos." tulis Atta Halilintar, Rabu (27/10/2021).