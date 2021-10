LINK LIGA SPANYOL Malam Ini, Real Madrid vs Osasuna, Vallecano vs Barcelona, Kick-off Pukul 00.00

Karim Benzema Madrid. Link Live Streaming Real Madrid vs Osasuna tersedia di artikel di bawah

SURYA.co.id I MADRID - Berikut jadwal Liga Spanyol, Laliga 2021/2022, Kamis (28/10/2021) malam dini hari ini.

Ada empat pertandingan yang digelar untuk matchday ke-10. Terdiri Mallorca Sevilla, Rayo Vallecano vs Barcelona, Real Betis vs Valencia dan ditutup Real Madrid vs Osasuna. Jadwal tayang live streaming tersedia di akhir artikel.

Sorotan

Dari empat laga, yang paling jadi sorotan adalah laga Rayo Vallecano vs Barcelona dan Real Madris vs Osasuna.

Duel Rayo Vallecano vs Barcelona digelar malam ini, Pukul 00.00 WIB, disiarkan beIN Sport. Juga bisa disaksaikan secara Live Streaming Video.com.

Sedang Real Madrid vs Osasuna digelar malam ini, pukul 02.30 dini hari Kamis (28/10/2021). Laga disiarkan beIN Sport. Juga bisa disaksikan melalui live streaming video.com.

Barcelona saat ini bisa dibilang sebagai raksasa sakit. Hingga menjelang laga ke-10, langganan juara ini masih tertatih-tatih di urutan 10 klasemen.

Sementara rival abadinya Real Madrid kini berada di posisi kedua dengan poon 21. Hanya selisih 1 poin Real Sociedad, yang baru pekan ini menggusurnya dengan poin 22. Namun Sociedad sudah memainkan 10 laga.

Sangat terbuka bagi Madrid merebut kembali puncak, lantaran malam ini, Karim Benzema Cs bermain di kandang, dan tim yang dihadapinya, Osasuna sudah sering ditaklukkannya.

Barcelona memiliki pon 15 dari hasil memainkan 9 laga, dengan rincian 4 menang, 3 drawan, dan 2 kali kalah. Barcelona butuh kerja keras mengejar Real Madrid di puncak klasemen yang memiliki poin 21.