Jawaban Lord Adi Diminta Gantikan Chef Juna di Masterchef Indonesia 9: Takut, Saya Terlalu Bagus

SURYA.CO.ID - Lord Adi bereaksi ketika diminta gantikan posisi Chef Juna sebagai juri Masterchef Indonesia 9.

Jawaban itu rupanya di luar dugaan, sebab Lord Adi justru menolak tawaran tersebut.

Seperti diungkap Lord Adi dalam podcast Gelisah Bareng Wibhi yang diunggah di Youtube RCTI Entertainment, Senin (25/10/2021).

Petani cabai asal Tanah Datar, Sumatera Barat ini mengaku bahwa Chef Juna ingin pensiun sebagai juri Masterchef.

Sebagai gantinya, ia pun sempat ditawari menggantikan posisi tersebut.

"Chef Juna tuh sejak itu sering ngomong minta tolong bisa gantikan Adi gantikan saya? Saya ingat, dia mau pensiun itu semua kan."

Mendapat tawaran yang cukup menggiurkan, Lord Adi justru meminta waktu untuk berpikir.

"Saya bilang, 'Let me think about it'," katanya menirukan jawabannya kala itu.

Ia memiliki ketakutan tersendiri ketika harus menggantikan Chef Juna.

Bukan memberikan jawaban serius, Lord Adi bercanda.