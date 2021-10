Bentuk Generasi Sehat, Keluarga di Pasuruan Diminta Memasukan ikan dalam Menu Sehari-hari

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Gerakan mendorong konsumsi ikan di masyarakat terus digencarkan di berbagai daerah, termasuk yang dilakukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) bersama Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan. Bahkan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) tersebut disosialisasikan dengan sasaran lebih spesifik yaitu ke seluruh lembaga pendidikan dasar di 24 kecamatan.

Kali ini, Forikan memberikan sosialisasi gemarikan di Pos PAUD Anggrek dan SDN Kalianyar, Kecamatan Bangil, Rabu (27/10/2021) pagi. Sosialisasi ini dihadiri langsung Wakil Ketua Forikan Kabupaten Pasuruan, Nanik Asnawati.

Istri Wakil Bupati Pasuruan Gus Mujib Imron tersebut datang bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya. Di lokasi acara, keduanya langsung menuju ruang kelas untuk bertatap muka langsung dan menyapa siswa-siswi yang duduk di bangku kelas I.

Dijelaskan Nanik, kesadaran orangtua dalam menyajikan ikan sebagai lauk pauk utama di rumah sudah semakin meningkat. Hanya saja, konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan masih 38 KG per kaita per tahun, atau masih bawah rata-rata konsumsi ikan di Jawa Timur sebesar 40 KG per kapita per tahun.

Karena itu, kata Nanik, diperlukan kerja keras untuk menaikkan target, minimal sama dengan rata-rata konsumsi ikan di Jawa Timur. "Kita optimistis karena Kabupaten Pasuruan punya wilayah pesisir yang bisa menyumbang banyak hasil laut dan perikanan yang melimpah," tegasnya.

Ketua Forikan Kabupaten Pasuruan, Lulis Irsyad Yusuf menambahkan, mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein juga menjadi salah satu cara jitu mencegah stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak.

Menurut Lulis, ikan memiliki kandungan gizi yang lengkap, yakni Omega-3 yang sangat relevan karena berkaitan dengan kecerdasan. Menurutnya, ikan juga memiliki peran penting bagi ibu hamil mulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), perkembangan otak anak-anak di bawah usia dua tahun (Baduta), usia remaja serta lanjut usia.

"Ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein dan omega 3 sangat mendukung tumbuh kembang anak sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia," paparnya.

Lulis berharap setiap keluarga di Kabupaten Pasuruan dapat selalu memperhatikan makanan yang bergizi dan seimbang sebagai kewajiban yang harus diberikan dalam setiap menu keluarga.

Tidak hanya kepada anak-anak sebagai pemenuhan gizi dalam pencegahan gagal tumbuh stunting, pentingnya memperhatikan nutrisi yang seimbang lewat makan ikan ini juga sangat dibutuhkan orang dewasa.

"Untuk itu, saya meminta masyarakat khususnya para ibu agar memasukan ikan dalam menu makanan sehari-hari agar anggota keluarga utamanya anak-anak bisa tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan bebas dari stunting," harapnya. *****