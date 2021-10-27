Lirik Sholawat
Allah Allah Aghisna - Nazwa Maulidia Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Allah Allah aghisna ya Rasulallah, antal ma'ruf bil judi muqridluyuf. Lirik lengkap arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik latin Allah Allah Aghisna
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna versi Nazwa Maulidia lengkap arab, latin dab terjemahan.
Lirik Allah Allag Aghisna bermakna tentang
Allah Allah Aghisna
الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh
يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh
عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
‘Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb
جد بالجواب مرحبا قد قبلناه
Jud bil jawâb marhabân qod qobbalnâh
أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf
إنی ملهوف أغثنی بحق الله
Innî malhûf aghitsnî bihaqqillâh
أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf
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