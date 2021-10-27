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Lirik Sholawat

Allah Allah Aghisna - Nazwa Maulidia Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Allah Allah aghisna ya Rasulallah, antal ma'ruf bil judi muqridluyuf. Lirik lengkap arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik latin Allah Allah Aghisna 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna versi Nazwa Maulidia lengkap arab, latin dab terjemahan.

Lirik Allah Allag Aghisna bermakna tentang

Allah Allah Aghisna

الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh

يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh

عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
‘Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb

جد بالجواب مرحبا قد قبلناه
Jud bil jawâb marhabân qod qobbalnâh

أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf

إنی ملهوف أغثنی بحق الله
Innî malhûf aghitsnî bihaqqillâh

أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf

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sholawat
Allah Allah Aghisna
Nazwa Maulidia
antal maruf bil judi
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