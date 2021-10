Pengumuman PT BPR Hamindo Natamakmur, Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan Joko Khornianto

Menunjuk Pengumuman Lelang Pertama tanggal 11 Oktober 2021, PT. BPR HAMINDO NATAMAKMUR, berkantor di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 15 Ds. Tulungrejo – Pare akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat Pertama ( I ) dan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th.1996, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Malang a.n. debitur JOKO KHORNIANTO sebagai berikut: