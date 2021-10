Surabaya Raih Penghargaan Udara Terbersih se-Asia Tenggara, Cak Eri Ungkap Rahasia Suksesnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar.

Dengan penghargaan ini, Surabaya diakui sebagai kota yang memiliki udara terbersih se-ASEAN atau Asia Tenggara.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang bertajuk “The 5 ASEAN ESC Award and the 4 Certificate of Recognition” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

“Jadi, Kota Surabaya dinilai mampu mengatasi emisi, polusi, dan itulah yang kita lakukan di Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (25/10/2021).

Penghargaan udara terbersih di tingkat ASEAN ini baru pertama diraih Kota Surabaya. Sebelumnya, Surabaya belum pernah mendapatkan penghargaan semacam ini di tingkat ASEAN.

Cak Eri menjelaskan berbagai inovasi terus dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dalam mengembangkan kualitas lingkungan di Kota Surabaya. Inovasi itu mulai dari melaksanakan penanaman pohon yang intensif.

Serta mengembangkan urban farming di taman hutan raya dan kampung-kampung di Surabaya. "Di bagian pesisir timur dan utara kota, ditanami berbagai jenis pohon bakau," katanya.

"Namun, tetap memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut untuk melestarikan struktur geologi pesisir serta melindungi satwa liar, termasuk burung migran,” katanya.

Ia menjelaskan di Kota Surabaya itu terdapat 2 Kebun Raya Mangrove, yaitu Kebun Raya Mangrove Wonorejo dan Kebun Mangrove Gununganyar.

Bahkan, ada pula 12 taman hutan raya yang tersebar di berbagai titik.