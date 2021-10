Info Jual Mobil Bekas Surabaya 25 Oktober 2021: All New CRV hingga Grand New Innova

SURYA.CO.ID - Berikut info jual mobil bekas Surabaya hari ini.

Dikutip dari iklan baris Koran Harian Pagi Surya edisi Senin (25/10/2021) terdapat beberapa mobil bekas yang ditawarkan.

Di antaranya All New CRV hingga Grand New Innova. Simak info selengkapnya:

1. ALL NEW CRV

- 4X2 2.0 AT 2010

- W1493CS

- Hubungi 087854246815

2. CARRY STANDAR

- 1.5 PU 2012

- L8838LY

- Hubungi 087854246815

3. GRAND NEW INNOVA

- BENSIN V LUXURY2.0 MT 2012

- L1109AC

- Hubungi 087854246815

Jual motor bekas

Berikut info jual mobil bekas:

1. HONDA VARIO TECHNO 2011

- Km 25 ribu

- STNK+BPKB Hidup

- Hubungi : 085100818386

2. Benelli Motobi 152 (150CC)

- tahun 2019

- Tangan pertama

- Plat L hitam

- Rp 16 juta nego

- Hubungi 081247221867

3. SATRIA FU Blackfire

- 2013

- W3598WB

- HUB 087854246815