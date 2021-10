Hasil Skor Man United vs Liverpool 0-5: The Reds Senggol Setan Merah, Mo Salah Cetak Hattrick

Mo Salah Cetak Hattrick di laga Man United vs Liverpool di Old Trafford, Senin (25/10/2021) dini hari.

Hasil Skor Man United vs Liverpool berakhir 0-5 tanpa balas, The Reds senggol Setan Merah di Old Trafford, Senin (25/10/2021)

Liverpool berhasil menggulung Man United di Old Trafford pada lanjutan laga Liga Inggris pekan kesembilan.

Bermain sebagai tim tamu, Liverpool justru pesta gol gila-gilaan.

Liverpool unggul empat gol di babak pertama melalui gol dari Naby Keita (5'), Diogo Jota (13') dan Mo Salah (38', 40+5)

Di babak kedua, Liverpool hanya mampu menambah satu gol lewat lesakkan Mo Salah (50') yang melengkapinya sebagai hattrick di laga ini.

Setan Merah yang ketinggalan jauh malah harus merana setelah Paul Pogba harus menerima kartu merah.

Hasil Skor Man United vs Liverpool di Liga Inggris (AFP)

Pemain asal Prancis itu melakukan tackle keras pada Naby Keita di menit ke-60.

Padahal, Pogba baru masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua.

Laga Man United vs Liverpool pun berakhir dengan skor 0-5 tanpa balas.