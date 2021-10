Pesan Haru El Barack untuk Vincent Verhaag yang Baru Menikahi Jessica Iskandar: Dia Ayah Terbaik

SURYA.CO.ID - Putra semata wayang Jessica Iskanda, El Barack Alexander membacakan pesan haru yang ditujukan untuk ayah sambungnya, Vincent Verhaag yang kini telah menjadi ayah sambungnya.

Pesan haru El Barack untuk Vincent terekam dalam video yang diunggah di Instagram @thebridestory.

Dalam pesan yang ditulisnya, El mulanya menyampaikan bagaimana sosok Jessica Iskandar adalah ibu yang terbaik baginya.

“My mother, my number one supporter and love. She is the best mother in the world. I don’t know what I would do without her.

(Ibu ku, suporter dan cintaku yang nomor satu. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika tanpanya)” ucap El Barack.

Tak sampai di situ, El Barack melanjutkan pesan tersebut.

Dia curhat soal kehadiran sosok Vincent Verhaag di kehidupannya.

pesan haru El Barack (INSTAGRAM)

El Barack mengungkapkan jika ayah sambungnya itu telah menjadi bagian besar dalam hidupnya saat ini.

“It was only me and my mom until my dad came. He is the best dad ever. I love him so much. He is really the best. I hope he will be my dad forever.

(Saat itu hanya ada aku dan ibuku sampai ayahku datang. Dia (Vincent) adalah ayah terbaik yang pernah ada. Aku sangat mencintainya. Dia benar-benar terbaik. Aku berharap dia akan menjadi ayahku selamanya),” curhat El.