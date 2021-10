Link Streaming Konser BTS Permission to Dance, V BTS Cedera hingga Bocoran Jungkook Warnai Rambut 

SURYA.CO.ID - Berikut ini link live streaming konser BTS Permission to Dance yang digelar secara online, Minggu (24/10/2021).

Hari ini menjadi waktu yang paling dinanti bagi ARMY, sebutan penggemar BTS. Hal itu karena, BTS akan menggelar konser online mereka yang bertajuk Permission to Dance.

Permission to Dance On Stage adalah konser pertama BTS sejak konser online mereka Map of The Soul ON:E yang disiarkan langsung pada Oktober 2020.

Ada beberapa bocoran juga yang didapatkan penggemar tentang konser Permission to Dance. Di antaranya, akan ada penampilan spesial dari adik-adik BTS yakni, Tomorrow X Together dan ENHYPEN.

Hal itu seperti yang diungkapkan RM dalam siaran langsung BTS beberapa waktu lalu.

Konser Permission to Dance akan dilakukan dalam dua sesi yakni, pukul 13.00 WIB untuk soundcheck streaming dan stage utama pada pukul 16.30 WIB.

Konser Permission to Dance akan memberikan pilihan tampilan bagi penggemar dengan kualitas HD. Mulai dari paket multiview, soundcheck, hingga 4K single view.

Berikut rincian harganya:

1. Tiket 4K single view + HD multi view + soundcheck Rp980.000 dengan tampilan 4K single view untuk soundcheck konser, tampilan 4K untuk layar pertunjukan utama, dan layar HD multi views.

2. Tiket 4K single view + HD multi view Rp785.000 dengan tampilan 4K dan layar HD multi view konser.