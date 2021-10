Han So Hee Tidak Ingin Sekadar Jadi Aktris Cantik hingga Tolak Pujian Berlebihan: Saya Tak Pantas 

SURYA.CO.ID - Nama Han So Hee perlahan mulai mendapat perhatian publik sejak kemunculannya sebagai Yeo Da Kyung dalam drama The World of the Married 2020 lalu.

Han So Hee makin mendapat perhatian publik setelah membuktikan skill aktingnya dalam drama Nevertheless bersama Song Kang dan yang terakhir di My Name sebagai Yoon Ji Woo.

Pada sebuah wawancara bersama Netflix beberapa waktu lalu, Han So Hee mengaku bersyukur karena mendapat banyak pujian dari penggemar.

Sebagian besar pujian tersebut lantaran Han So Hee dinilai memiliki paras yang cantik, di samping skill aktingnya.

Namun rupanya, mendapat pujian cantik saja tak membuat Han So Hee puas. Ia ingin masyarakat benar-benar melihatnya sebagai aktris berbakat.

"Sejujurnya, aku mengatakan pada penggemar bahwa visualku hanyalah kulit luar saja. Ketika saya ingin menunjukkan diri saya secara profesional, maka saya tidak ingin hanya sekadar dianggap cantik," terang perempuan kelahiran 18 November 1994 itu.

Han So Hee menambahkan, ia ingin mencoba menunjukkan berbagai sisi dirinya meski nanti tidak terlihat cantik.

"Saya ingin berbagi kepada semua orang soal sisi baru saya," imbuhnya.

Bahkan, Han So Hee secara jelas menolak beberapa pujian yang menurutnya berlebihan seperti, anggapan bahwa dia adalah The Bext Jun Ji Hyun.

"Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu," jawabnya dengan rendah hati.