Pesan Haru Vincent Verhaag pada El Barack setelah Menikahi Jessica Iskandar: Aku Berjanji

SURYA.CO.ID - Setelah resmi menikah Jessica Iskandar, Vincent Verhaag memberikan pesan haru kepada anak sambungnya, El Barack.

Pesan haru itu disampaikan Vincent Verhaag melalui unggahan Instagram terbarunya.

Ia membagikan momen kebersamaannya usai menikah dengan Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar.

Terlihat dari video, Vincent dan Jedar sedang berada di atas tempat tidur.

Raut wajah Vincent tampak berseri-seri, terutama saat digoda Jessica Iskandar dengan nada manja.

Memanggil Jedar dengan sebutan istri, Vincent tampak bangga.

"She is my wife guys (Dia istriku)," ujar Vincent Verhaag.

"Husband," pungkas Jessica Iskandar.

"I am happy. Thank you buat doanya guys," sambung Vincent Verhaag seraya tersenyum.

Tak hanya membagikan momen dengan Jedar, Vincent juga mengurai kebersamaannya bersama El Barack.