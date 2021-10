Sambut Pembangunan Hotel Bintang Empat, Bupati Sumenep Berharap Jadi Pelecut Kunjungan Wisata

SURYA.CO.ID, SUMENEP - Salah satu pendorong kembalinya wisatawan ke suatu daerah, adalah berkat ketersediaan akomodasi memadai, seperti hotel yang layak. Karena itu Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyambut positif pembangunan hotel bintang empat di ujung Timur Pulau Madura itu, sebagai bagian dari upaya melecut kunjungan wisata ke Kota Keris.

Groundbreaking atau peletakkan batu pertama Myze Hotel Sumenep itu dilakukan Bupati Achmad Fauzi bersama Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah, Jumat (22/10/2021). Hotel tersebut merupakan milik MH Said Abdullah, anggota DPR RI yang ikut menyaksikan seremonial bersama manajemen Luminor Hotel dari Waringin Hospitality Hotel Group.

Myze Hotel Sumenep ini dibangun di sebelah Utara simpang tiga Jalan Raya Arya Wiraraja Sumenep atau arah ke terminal baru Sumenep.

Bupati Fauzi mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Myze Hotel by Luminor milik MH Said Abdullah dkk. Orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini berharap, hadirnya Myze Hotel by Luminor akan menambah fasilitas hotel dan penginapan guna menyediakan akomodasi yang nyaman bagi para tamu dan wisatawan.

"Sebelum pandemi Covid-19, Sumenep selalu kedatangan kapal pesiar. Namun mereka hanya bertahan 2 hari karena belum tersedianya hotel bintang 4," tutur Fauzi dalam sambutannya.

Maka dengan hadirnya Myze Hotel ini, ia berharap para tamu dan wisatawan akan semakin sering berkunjung dan bisa berlama-lama di Sumenep. Dan pihaknya terus mendorong investor untuk berinvestasi di Sumenep guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan karena investasi seperti Myze Hotel tersebut tentu akan menyedot pekerja lokal. "Dari dengan hadirnya hotel bintang 4 ini, saya berharap pembangunannya ke depan lancar dan cepat selesai, agar fasilitas hotel bintang 4 ini segera bisa dinikmati oleh para tamu dan wisatawan," harapnya.

Terpisah, FX Tommy Kurniawan selaku perwakilan Waringin Hospitality Hotel Group mengaku bangga groundbreaking Myze Hotel by Luminor dihadiri langsung Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah.

Pihaknya menerangkan bahwa Waringin Hospitality Hotel Group memiliki jaringan 26 hotel di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.

"Melihat Sumenep sedang berkembang, terutama dengan destinasi wisata yang banyak sekali, kami ingin bersinergi untuk mengembangkan daerah dengan menyediakan akomodasi yang nyaman pada tamu," kata Tommy.

Pihaknya meyakini hadirnya Myze Hotel bisa membawa Kabupaten Sumenep bersaing dengan kota-kota lainnya dalam menyediakan fasilitas akomodasi bagi para tamu dan wisatawan. "Selamat atas groundbreaking Myze Hotel by Luminor, semoga pembangunannya lancar," ujar Tommy.

Owner Myze Hotel Sumenep, MH Said Abdullah mengaku bukan pemilik tunggal dari hotel yang pembangunannya digarap oleh ISTAKA tersebut. "Ownernya Myze hotel tidak tunggal. Saya tidak sendiri, maka owner Myze Hotel yang benar adalah milik Said Abdullah dan kawan-kawan. Karena ini (Myze Hotel) dibangun bersama para investor," kata Said.

Ketua Banggar DPR RI itu menjelaskan, pembangunan Myze Hotel by Luminor merupakan bagian dari "nawaitu" membangun Madura. "Nawaitu membangun Madura," tambahnya.

Politisi PDIP Sumenep ini bercerita, bahwa ia memang berusaha mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun Madura. Alasan utamanya, karena ia dibesarkan di tanah Madura. "Maka ukurannya bukan untung rugi, tetapi menambah tenaga kerja kita. Kesejahteraan masyarakat kita jauh lebih penting dari motif ekonomi," tuturnya.

Penamaan Myze Hotel tersebut katanya, diambil dari nama anak bungsu atau ketiganya, yakni Myze yang akrab disapa Zeze. ****