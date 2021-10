Jadwal Siaran Liga Jerman Bundesliga Pekan-9, LIVE TVOne, Bayern Munchen vs Hoffenheim LIVE MOLA TV

SURYA.co.id I BERLIN - Berikut jadwal Liga Jerman Bundesliga 2021-2022 pekan ke-9, Sabtu - Senin (23-25/10/2021).

Dua laga Liga Jerman Bundesliga bisa di tonton gratis, LIVE TVOne. Laga MAINZ vs AUGSBURG, SABTU tayang pkl 01.00 WIB dan duel STUTTGART vs UNION BERLIN, Minggy pkl 22.00 WIB

Jadwal liga Jerman Bundesliga pekan ke-9, Sabtu antara lain diisi Mainz vs Augsburg, Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund, Bayern Munchen vs Hoffenheim, dan RB Leipzig vs Greuther Fuerth

Jadwal Liga Jerman, hari Minggu (24/10/2021) diisi euel FC Cologne vs Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart vs Union Berlin

Jadwal Liga Jerman pekan ke-9, Senin (25/10/2021) menyajikan satu pertandingan, Bochum vs Eintracht Frankfurt Pukul 00.30 WIB.

Semua pertandingan Liga Jerman Bundesliga disiarkan Live MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore di Livescore.com dan flashscore.com.

Sorotan Liga Jerman Bundesliga pekan ke-9

Bayern Munich merupakan raksasa Liga Jerman. Performa Bayern Munchen sedang bagus-bagusnya.

Bukti keganasan Bayern Munchen, baru saja ditunjukkan di ajang Liga Champions Rabu (20/10/2021). Bermain di kandang Benfica, Bayern Munchen menggila dengan menggasak tuan rumah 0 - 4.

