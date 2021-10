Honda Tampilkan Model Terbaru untuk Pertama Kalinya di Ajang GIIAS 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Honda Prospect Motor mengumumkan tema booth dan display mobilnya pada ajang GIIAS 2021 dalam Press Conference pameran di Jakarta, 21 Oktober 2021.

GIIAS tahun ini, Honda mengusung tema “Amplifying Joy” dengan menampilkan berbagai produk, teknologi dan aktivitas terbarunya, termasuk sebuah model yang akan tampil untuk pertama kalinya di dunia.

Menampilkan 24 mobil, termasuk model terbaru All New Honda BR-V yang baru diluncurkan secara virtual pada bulan September lalu. Dan konsumen dapat melihat langsung berbagai varian All New Honda BR-V di ajang motor show kali ini.

Selain All New Honda BR-V, mobil yang juga diluncurkan secara online tahun ini yaitu Honda City Hatchback RS juga akan tampil pertama kalinya di ajang motor show.

Tak hanya dengan model standarnya, Honda City Hatchback RS dengan cat khusus hasil kolaborasi dengan desainer Never Too Lavish juga ditampilkan booth Honda.

Selain itu, booth Honda juga akan menghadirkan “Sensing Zone” dimana pengunjung dapat mengenal lebih dekat dan merasakan pengalaman dari teknologi keselamatan khas Honda ini. Sementara, pencinta balap dapat menikmati tampilan mobil Honda dengan nuansa balap dan berbagai aktivitas motorsport Honda di “Sporty zone.”

Yulian Karfili, Public Relations & Digital Manager PT Honda Prospect Motor mengatakan, Honda sangat antusias berpartisipasi di ajang GIIAS.

Setelah absen pada tahun 2020 akibat pandemi, ajang GIIAS 2021 akan kembali digelar di Indonesia Convention Expo Tangerang pada tanggal 11 – 21 November 2021 mendatang.

Berbagai penyesuaian dilakukan untuk ajang motor kali ini, antara lain dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta penggunaan berbagai teknologi digital.