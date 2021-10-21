Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Ya Robbi Bil Musthofa Latin dan Artinya
ya robbi bil musthofa baligh maqo sidana Waghfir lana mamadlo ya wasi’al karomi.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Ilustrasi lirik Ya Robbi Bil Musthofa
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Ya Rabbi Bil Musthofa latin dan terjemahan.
Ya Robbi Bil Musthofa merupakan syair Nadham Burdah Imam Bushiri, yang berisi tentang doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Simak lirik Ya Robbi Bil Musthofa selengkapnya:
يارب بالمصطفی بلغ مقا صدنا واغفرلنا مامضی ياواسع الگرم
Yâ robbi bil Mushthofâ balligh maqô shidanâ Waghfir lanâ mâmadlô yâ wâsi’al karomi
محمد سيد الگونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
Muhammadun sayyidul kaunaini wats-tsaqolaini wal farîqoini min ‘urbin wa min ‘ajami
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر فی قول لامنه ولا نعم
Nabiyyunâl ãmirun-nâhî falâ ahadun abarro fî qouli lâ minhu wa lâ na’ami
هو الحبيب الذي ترجی شفاعته لکل هول من الأهوال مقتحم
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