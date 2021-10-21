Breaking News:

Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Ya Robbi Bil Musthofa Latin dan Artinya

ya robbi bil musthofa baligh maqo sidana Waghfir lana mamadlo ya wasi’al karomi.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Ya Robbi Bil Musthofa Latin dan Artinya
SURYA.CO.ID
Ilustrasi lirik Ya Robbi Bil Musthofa 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Ya Rabbi Bil Musthofa latin dan terjemahan.

Ya Robbi Bil Musthofa merupakan syair Nadham Burdah Imam Bushiri, yang berisi tentang doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Simak lirik Ya Robbi Bil Musthofa selengkapnya:

يارب بالمصطفی بلغ مقا صدنا واغفرلنا مامضی ياواسع الگرم

Yâ robbi bil Mushthofâ balligh maqô shidanâ Waghfir lanâ mâmadlô yâ wâsi’al karomi

محمد سيد الگونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم

Muhammadun sayyidul kaunaini wats-tsaqolaini wal farîqoini min ‘urbin wa min ‘ajami

نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر فی قول لامنه ولا نعم

Nabiyyunâl ãmirun-nâhî falâ ahadun abarro fî qouli lâ minhu wa lâ na’ami

هو الحبيب الذي ترجی شفاعته لکل هول من الأهوال مقتحم

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Berita Terkait :#Lirik Sholawat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan