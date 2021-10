Jadwal Siaran LIGA SPANYOL, El-Clasico BARCELONA vs REAL MADRID, LIVE beIN, Link Live Streaming

SURYA.co.id I - Berikut jadwal LIGA SPANYOL pekan ke-10, Sabtu (23/10/2021) hingga Senin (25/10/2021).

Jadwal Liga Spanyol 2021 - 2022 pekan ke-10 hari Sabtu, diisi dibuka laga Osasuna vs Granada, lalu Valencia vs Mallorca, Cadiz vs Deportivo Alaves dan Elche vs EspanyolEspanyol

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-10, hari Minggu (24/10/2021) menyuguhkan, Athletic Bilbao vs Villarreal,

Sevilla vs Levante dan laga terpanas liga Spanyol, Elclassico Barcelona vs Real Madrid.

Pertandingan Liga Spanyol, Elclassico Barcelona vs Real Madrid di pekan ke-10 disiarkan beIN Sport.

Juga bisa disaksikan secara Live Streaming Vidio.com dan diikuti melalui laporan livescore.

LINK LIVE STREAMING Barcelona vs Real Madrid di bagian bawah artikel.

Ulasan Barcelona vs Real Madrid, Testing Calon Juara

Sorotan Liga Spanyol pekan ke-10 pekan ini, tertuju pada El-Classico, Barcelona vs Real Madrid. Ini merupakan laga terpanas liga di dunia pekan ini, selain bigmatch di Liga Inggris antara MU vs Liverpool.

Laga Barcelona vs Real Madrid di pekan ke-10 ini bisa dilabeli laga testing calon juara. Kedua tim merupakan langganan juara Liga Spanyol dan selalu bersaing hampir setiap musim kompetisi Liga Spanyol.

Saat ini, Real Madrid bertengger di runner up klasemen sementara dengan total 17 poin, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Real Sociedad dengan 20 poin. Namun Madrid memiliki satu sisa pertandingan yang belum di mainkan.