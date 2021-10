Jadwal Siaran Liga Italia SERIE A, Bigmatch Inter Milan vs Juventus, Roma vs Napoli, LIVE STREAMING

Hakan Calhanoglu, Inter Milan akan menjadi andalan dalam liga Italia Serie A Pekan ke-9. Link live streaming Inter Milan Vs Juventus ada di akhir artikel. Jadwal Liga Italia pekan ke-9 juga menyusuhkan Bigmatch AS Roma vs Napoli, sang pemuncak klasemen.

SURYA.co.id I ROMA - Berikut jadwal Liga Italia SERIE A pekan ke-9, Jumat - Senin dini hari, 22 - 25 Oktober 2021.

Jadwal liga Italia, Serie A hari Jumat (22/10/2021) diisi satu laga antara Torino vs Genoa, pukul 23.30 WIB. Disiarkan beIN Sport dan LINK live streaming video.com.

Jadwal Liga Italia Serie A hari Sabtu (23/10/2021) menyuguhkan Sampdoria vs Spezia, Salernitana vs Empoli, dan Sassuolo vs Venezia.

Jadwal Liga Italia Serie A hari Minggu (24/10/2021) terdiri Bologna vs AC Milan, Atalanta vs Udinese, iorentina vs Cagliari, Verona vs Lazio, Roma vs Napoli

Jadwal Liga Italia Serie A hari Senin (25/10/2021) pukul 01.45 WIB diisi duel Bigmatch Inter Milan vs Juventus

LIVE STREAMING LIGA ITALIA SERIE A ada di bagian Akhir Artikel

Sorotan Liga Italia pekan ke-9

Sorotan Liga Italia Serie A akan tertuju pada dua bigmatch AS Roma vs Napoli dan Inter Milan vs Juventus.

Big AS Roma vs Napoli, Minggu (24/10/2021) akan menjadi laga panas. Bagi Napoli ini merupakan laga untuk melanjutkan rekor selalu menang sekaligus mempertahankan puncak klasemen.

Berdasarkan data livescore.com, hingga pekan ke delapan, Napoli menang terus, sehingga nangkring dengan poin absolut 24, dari delapan kali bertanding, baik laga home maupun away.