Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan 9, Bigmatch MU vs LIVERPOOL, Live SCTV, Link Live Streaming MOLA

Cristiano Ronaldo akan adu saksti dengan Moh Salah dalam laga MU vs LIVERPOOL di Liga Inggris Pekan 9, Minggu (24/10/2021). Jadwal Liga Inggris Pekan 9 ada di akhir artikel. LINK LIVE STREAMING MU vs LIVERPOOL ada di bagian bawah artikel.

SURYA.co.id I LONDON - Lupakan dulu gemelegar Liga Champions 2021. Juga drama Ronaldo memenangkan MU atas Atalanta dan drama Mohammad Salah menjadi pahlawan Liverpool dalam laga panas di kandang Atletico Madrid.

Kini bersiaplah untuk menyaksikan drama baru yang lebih seru, ada sakti Cristiano Ronaldo vs Mohammad Salah dalam bigmatch Liga Inggris pekan 9 saat Manchester United (MU) vs Livepool.

Duel panas MU vs Liverpool akan digelar Minggu (24/10/2021) sekaligus penutup Liga Inggris pekan 9.

Duel MU vs Liverpool akan disirakan LIVE SCTV, Minggu Pukul 22.30 WIB.

Laga juga bisa disaksikan melalui LIVE STREAMING MU vs LIVERPOOL di MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan Livescore MU vs LIVERPOOL.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan 9, Sabtu (23/10/2021) dan Minggu (24/10/2021).

Dikutip dari Livescore.com, Jadwal Liga Inggris pekan 9 hari Sabtu (23/10/2021) akan dibuka Arsenal vs Aston Villa, Chelsea vs Norwich City, Crystal Palace vs Newcastle United, Everton vs Watford, dll.

Jadwal Liga Inggris pekan 9 hari MINGGU (24/10/2021) akan menyuguhkan laga Brentford vs Leicester City,

West Ham United vs Tottenham Hotspur, dan ditutup Bigmatch MU vs Liverpool Pukul 22.30.

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan melalui TV online, MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore di Livescrore.com, Flashscore.com, di livescore google.com.

