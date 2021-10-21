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Iklan Jual Rumah Surabaya 21 Oktober 2021: Rumah Dijual di Petemon dan Simolangit, Sudah SHM
Simak update terbaru Iklan Jual Rumah Surabaya edisi hari ini, Kamis (21/10/2021). Rumah Dijual di Petemon dan Simolangit, Sudah SHM.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Simak update terbaru Iklan Jual Rumah Surabaya edisi hari ini, Kamis (21/10/2021).
Salah satunya adalah rumah dijual di di Simolangit dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi di dalamnya.
Ada juga rumah dijual di Petemon, dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi.
Dan masih banyak lagi rumah dijual, tanah dijual, rumah dikontrakkan, hingga kost.
Berikut daftarnya dirangkum dari Koran Harian Surya.
1. RUMAH DIJUAL
- Jual cepat rumah di Simolangit 12/8 Sby
- 1,5 Lantai, Lt200 Lb250
- 3+1 kamar tidur, 3 kamar mandi, PLN4400
- WA.085657414662
2. RUMAH DIJUAL
- Jual rumah Uk:5x19 di Petemon kl 2/24A.
- 1,5 lantai, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, Pam, Telepon, Listrik 2200, SHM
- HUB 081230568759
3. DIJUAL RUMAH
Jln. RJA Soeprapto, Surabaya, 529/271, TLP : 0811655327
4. TANAH DIJUAL
- Dijual Segera tanah di A.Yani, 3600m
- Hadap Timur dekat Graha Pena
- Hub : 081331077886
5. JUAL TANAH
- Tanah di Jl. Sidosermo PDK 40 x 17,5 SHM
- Jalan Lebar
- Hubungi : 0817315390
6. RUMAH DIKONTRAKKAN
- DIKONTRAKKAN RUMAH Wisma Mukti, Sby
- 3 Kmr Tidur
- TLP : 0811655327
7. RUMAH DIJUAL
- JUAL RUMAH Ukuran 3,35x11, SHM
- Harga Rp 270Jt Nego
- Jl.Ploso Bogen No 20B.
- Telp/WA 082331065272
8. RUMAH DIKONTRAKKAN
- KONTRAK Rumah 4KT, 2KM, PAM, PLN2200
- Rungkut MAPAN TENGAH I/FB-14 SBY
- H.081216070097/081330890470
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