Breaking News:

Info Properti Surabaya

Iklan Jual Rumah Surabaya 21 Oktober 2021: Rumah Dijual di Petemon dan Simolangit, Sudah SHM

Simak update terbaru Iklan Jual Rumah Surabaya edisi hari ini, Kamis (21/10/2021). Rumah Dijual di Petemon dan Simolangit, Sudah SHM.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Iklan Jual Rumah Surabaya 21 Oktober 2021: Rumah Dijual di Petemon dan Simolangit, Sudah SHM
shutterstock via Tribun Medan
Iklan Jual Rumah Surabaya 21 Oktober 2021. 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak update terbaru Iklan Jual Rumah Surabaya edisi hari ini, Kamis (21/10/2021).

Salah satunya adalah rumah dijual di di Simolangit dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi di dalamnya.

Ada juga rumah dijual di Petemon, dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi.

Dan masih banyak lagi rumah dijual, tanah dijual, rumah dikontrakkan, hingga kost.

Berikut daftarnya dirangkum dari Koran Harian Surya.

1. RUMAH DIJUAL

- Jual cepat rumah di Simolangit 12/8 Sby

- 1,5 Lantai, Lt200 Lb250

- 3+1 kamar tidur, 3 kamar mandi, PLN4400

- WA.085657414662

2. RUMAH DIJUAL

- Jual rumah Uk:5x19 di Petemon kl 2/24A.

- 1,5 lantai, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, Pam, Telepon, Listrik 2200, SHM

- HUB 081230568759

3. DIJUAL RUMAH

Jln. RJA Soeprapto, Surabaya, 529/271, TLP : 0811655327

4. TANAH DIJUAL

- Dijual Segera tanah di A.Yani, 3600m

- Hadap Timur dekat Graha Pena

- Hub : 081331077886

5. JUAL TANAH

- Tanah di Jl. Sidosermo PDK 40 x 17,5 SHM

- Jalan Lebar

- Hubungi : 0817315390

6. RUMAH DIKONTRAKKAN

- DIKONTRAKKAN RUMAH Wisma Mukti, Sby

- 3 Kmr Tidur

- TLP : 0811655327

7. RUMAH DIJUAL

- JUAL RUMAH Ukuran 3,35x11, SHM

- Harga Rp 270Jt Nego

- Jl.Ploso Bogen No 20B.

- Telp/WA 082331065272

8. RUMAH DIKONTRAKKAN

- KONTRAK Rumah 4KT, 2KM, PAM, PLN2200

- Rungkut MAPAN TENGAH I/FB-14 SBY

- H.081216070097/081330890470

Tags
jual rumah
rumah dijual
Surabaya
iklan jual rumah
Iklan Jual Rumah Surabaya
Info Properti Surabaya
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
Berita Terkait :#Info Properti Surabaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan