Bupati Lamongan Dorong Percepatan Pembangunan SPAM Karangbinangun, Ini Tujuannya

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Untuk mempercepat pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Karangbinangun yang telah masuk pada Perpres nomor 80 tahun 2019 Tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan lingkar selatan.

Untuk percepatan tersebut Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi melakukan Rapat Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta (PJT) 1, Kamis (21/10/2021), di ruang kerja.

Yuhronur menyampaikan, agar pembangunan SPAM Karangbinangun segera dapat dilaksanakan agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurutnya, pembangunan SPAM Karangbinangun sudah masuk Perpres nomor 80 Tahun 2019. Mari dilakukan percepatan agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah utara khususnya di empat kecamatan yakni Karangbinangun, Glagah, Kalitengah dan Deket.

Setelah rapat koordinasi, ia berharap semua pihak segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai skema yang sudah direncanakan.

Kepala Bappeda Lamongan, Suyatmoko mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab Lamongan semata untuk mendukung target akses air bersih di tahun 2024 yakni sebesar 52,67%.

“Sampai dengan tahun 2020 akses penyediaan air bersih perpipaan di Kabupaten Lamongan masih 48,05% dengan dukungan 17.394 Sambungan Rumah (SR) oleh PDAM, 30.937 SR oleh Pamsimas, 93.844 SP oleh HIPPAM, dan 3.581 SR oleh PJT,” ungkap Suyatmoko.

Ditambahkan, SPAM Karangbinangun ini nantinya akan melayani pemenuhan kebutuhan air bersih di empat kecamatan dengan instalasi pengolahan air sebesar 300 liter per detik dengan target penyerapan 25 liter per detik untuk tiap kecamatan dan 200 liter per detik untuk industri di Kecamatan Deket. Berbagai persiapan juga sudah dilakukan untuk melakukan percepatan.

Persiapan pemenuhan Readines Criteria sudah disiapkan berupa Feasilibity Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Detail Design Intake, Dokumen Lingkungan, SIPA, serta kesesuaian terhadap RPJMD dan RTRW.

"Untuk selanjutnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan ada pada unit distribusi akhir yakni jaringan sekunder dan jaringan tersier,” pungkasnya.