Vaksinasi Hampir 100 Persen, Kota Madiun Belum Beranjak dari Level 2, Maidi Ungkap Penyebabnya

SURYA.CO.ID, KOTA MADIUN - Saat banyak daerah di Jatim sudah bergerak menuju level 1, Kota Madiun seperti masih sulit beranjak dari level 2 dalam perpanjangan masa PPKM. Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 yang berlaku mulai 19 Oktober hingga 1 November nanti.

Wali Kota Madiun, Maidi mengungkapkan ada penyebab Kota Pecel belum beranjak ke level 1 sesuai target yang ia canangkan. Menurut Maidi, sebenarnya Kota Madiun sudah berada dalam level 1 sesuai asesmen harian Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Begitu juga dengan sejumlah indikator yang diberikan oleh Kemendagri yang menunjukkan Kota Madiun bisa masuk ke level 1. Menurut Maidi, satu-satunya yang menyebabkan Kota Pendekar masih berada di level 2 adalah karena input data vaksinasi yang masih tersendat.

"Sebenarnya level 1 karena salah satu (indikatornya) adalah vaksin lansia harus 60 persen. Sedangkan kita sudah lebih 60 persen tetapi datanya belum masuk di aplikasinya. Baru 58 persen," kata Maidi, Rabu (20/10/2021).

Jika input data tersebut sudah berhasil, Maidi optimistis bahwa Kota Madiun bisa beranjak ke level 1. "Indikator (untuk ke level 1) semua terpenuhi. Hanya vaksin lansia saja yang terus kita kejar," lanjutnya.

Maidi juga menambahkan, untuk vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk masyarakat umum hampir menyentuh 100 persen. Ia menargetkan, Oktober ini vaksinasi dosis pertama bisa tuntas.

Untuk menentukan kriteria bisa ke level 1, capaian vaksinasi setiap daerah memang harus mampu mencapai 70 persen dari target vaksinasi. Selain itu capaian vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.

Indikator lainnya, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di daerah tersebut harus kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per pekan. Lalu rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. Terakhir, kasus kematian kurang dari 1 orang per 100.000penduduk. ****