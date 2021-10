Nikita Willy Ungkap Jenis Kelamin Anak Pertamanya, Indra Priawan Diminta Pilih Antara 2 Balon 

SURYA.CO.ID - Nikita Willy akhirnya mengungkapkan jenis kelamin anak pertamanya bersama Indra Priawan, dalam acara gender reveal, Sabtu (16/10/2021).

Acara gender reveal itu diketahui melalui unggahan sang adik, Winona Willy, yang mengunggah foto acara di Instagram pribadinya.

Winona mengunggah sebanyak lima foto dalam Instagramnya, serta ada video detik-detik suami Nikita Willy, Indra Priawan saat mengumumkan jenis kelamin calon buah hatinya.

Rupanya, calon bayi yang dikanding wanita 27 tahun itu berjenis kelamin laki-laki.

"New baby boy is on his way here," tulis Nona di caption unggahannya.

Ia juga menggunggah foto bersama sang kakak yang memengang balon berwarna biru.

Sementara itu, dilansir dari Tribunnews dalam artikel "Nikita Willy Gelar Gender Reveal, Jenis Kelamin Anak Pertama Terungkap, Tebakan Indra Priawan Keliru", unggahan Instagram Story Nikita Willy, sang aktris tampak me-repost unggahan teman-temannya.

Salah satunya video unggahan Instagram Story produser MPV Pictures, Amrit Punjabi.

Dalam video tersebut, terekam momen sebelum Indra Priawan memecahkan balon.

Indra harus menebak jenis kelamin calon buah hatinya dengan memilih tusukan bergambar bayi perempuan dan laki-laki.