Harga Telur Jatuh, Impor Beras Juga Naikkan Harga Bekatul, Peternak Ayam Petelur Tulungagung Kritis

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Para peternak ayam petelur Tulungagung turut bergabung dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bulog Cabang Tulungagung, Senin (18/10/2021). Sebab sampai saat ini mereka baru menerima 50 ton jagung subsidi, dari 750 ton yang dijanjikan pemerintah.

Kondisi peternak saat ini menuju sakaratul maut. Jika tidak ada bantuan jagung subsidi, maka sepekan lagi banyak yang gulung tikar,”ungkap Ketua Paguyuban Harga Telur Tulungagung (HTT), Abu Sofyan Munir.



Ditambahkan Munir, seharusnya bantuan jagung dari pemerintah sudah diterima pada September 2021 kemarin. Namun jagung bantuan itu baru diterima sepekan belakangan.

Dan dengan populasi ayam petelur hingga 5.000.000 ekor di Tulungagung maka bantuan 50 ton itu jauh dari cukup. "Seharusnya 750 ton itu disalurkan secara kontinu. Sehingga peternak tidak perlu membeli jagung mahal,” sambung Munir.

Saat ini harga jagung di pasaran berkisar Rp 5.600 hingga Rp 5.700 dan harga itu cukup memberatkan peternak. Bukan hanya jagung, harga bekatul juga naik dari Rp 2.500 – Rp 3.000 per KG, menjadi Rp 5.000 per KG.

Kenaikan ini imbas dari kebijakan pemerintah mengimpor beras, saat panen raya padi. “Akhirnya tidak ada lagi padi yang digiling karena sudah ada beras impor. Dampaknya, harga bekatul naik,” ungkap Munir.

Kenaikan juga terjadi pada harga pakan konsentrat produksi pabrik, dari Rp 320.000 per sak isi 50 KG, menjadi Rp 420.000 per sak. Dengan harga pakan yang melambung dan harga telur Rp 13.500 per KG, maka peternak merugi Rp 300.000 hingga Rp 350.000 per 1000 ekor ayam.

Peternak pun mencoba mengurangi kerugian dengan melakukan pengurangan populasi. Munir yang awalnya mempunyai 30.000 ekor ayam kini tinggal menyisakan 7.000 ekor. Upaya mengurangi populasi pun terkendala harga ayam yang anjlok dari Rp 25.000 per KG menjadi Rp 10.000 per KG.

Dari 1000 ekor ayam yang beratnya sampai 1,8 ton, peternak hanya mendapatkan uang Rp 18 juta. "Seharusnya ada proses peremajaan ayam. Tetapi karena harga jual (ayam) juga jatuh, menjual ayam juga tidak membantu,” keluhnya.

Dengan situasi ini, Munir dan sesama peternak sangat berharap subsidi jagung dari pemerintah. Apalagi ekonomi belum sepenuhnya pulih sehingga permintaan masyarakat masih terbatas. Saat ini harga BEP telur ada di angka Rp 19.000 hingga Rp 20.000 per KG. ****