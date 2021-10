Biodata Han So Hee Pemeran Utama Dalam Drama My Name Bersama Ahn Bo Hyun, Tuai Pujian Berkat Akting

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Han So Hee pemeran utama dalam drama My Name yang baru saja dirilis Netflix, 15 Oktober 2021 lalu.

Nama Han So Hee kembali menjadi perbincangan penggemar drama usai menjadi pemeran utama di My Name.

Tak hanya menjadi pemeran utama, Han So Hee juga menampilkan akting yang ciamik dan berbeda dari drama sebelumnya.

Dalam drama My Name, Han So Hee berperan sebagai Jiwoo, perempuan yang ingin melakukan balas dendam atas kematian sang ayah.

Saat berusia remaja, Jiwoo harus mengalami kejadian pahit melihat ayahnya dibunuh oleh sekelompok laki-laki tak dikenal.

Beranjak dewasa, ia bertekad untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya dan apa motif di baliknya.

Demi bisa mencari pelaku, Jiwoo sampai harus jadi mata-mata kepolisian.

Ia pun berlatih bela diri dan latihan menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri sekaligus melawan orang yang membunuh ayahnya.

Dalam My Name, penonton akan disajikan aksi laga yang dilakukan oleh Han So Hee.

Ahn Bo Hyun sebagai Jeon Pil Do mengatakan bahwa setiap pemeran My Name menjalani pelatihan laga yang intens.