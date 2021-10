Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan - Tanah 135 Meter Persegi di Kecamatan Pare Kediri

Menunjuk Pengumuman Lelang Pertama tanggal 29 September 2021, PT. BPR HAMINDO NATAMAKMUR, berkantor di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 15 Ds. Tulungrejo – Pare akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat Pertama ( I ) dan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th.1996, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Malang a.n. debitur ERITA KUSARI sebagai berikut :

No Barang yang dilelang No. Dokumen Nama Pemilik Harga Limit Uang Jaminan (20% x Harga Limit) 1 Sebidang Tanah Perumahan beserta Bangunan diatasnya SHM No.60 SU: 227/Pare/2005 Total Luas Tanah 135 M² dan Luas Bangunan 120 M², Kelurahan Pare, Kecamatan Pare Erita Kusari Ahli Madya Rp.700.000.000 Rp.140.000.000

Pelaksanaan Lelang

Hari/ tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021

Jenis Penawaran : Lelang melalui Internet ( Close Bidding )

Pukul : 11.00 ( Sesuai Server ) WIB

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Penetapan Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Pembayaran Uang Jaminan : 1 (Satu) hari sebelum Pelaksanaan Lelang yang disetorkan ke Rekening Virtual masing – masing peserta lelang

Pelunasan Harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja setelah Pelaksanaan Lelang

Bea Lelang (Pembeli) : 2% dari harga lelang dan membayar BPHTB

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Malang, Jalan S. Supriyadi No. 157 Malang

Syarat – syarat Peserta Lelang :

Memiliki akun yang telah terverifikasi pada domain www.lelang.go.id syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara, Prosedur dan Panduan pada wibsite tersebut

Calon Peserta Lelang diwajibkan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas, serta mengunggah soft copy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri

Nominal jaminan yang disetor ke rekening VA ( Virtual Account ) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan

Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat – lambatnya 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan lelang yang disetor ke rekening Virtual Account masing – masing peserta

Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Objek yang dilelang dijual apa adanya, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menerima aspek hukum lainnya dari obyek lelang

Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, maka pihak – pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual, pejabat lelang dan/ atau KPKNL

Apabila pemenang lelang wanprestasi terhadap pembayaran harga lelang sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Malang atau PT. BPR Hamindo Natamakmur (0354) 392271 / 392272

Pare - Kediri, 14 Oktober 2021

PT. BPR Hamindo Natamakmur