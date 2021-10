Jin BTS Jadi Ide Dibalik Kolaborasi Bersama Coldplay, Chris Martin: Dia adalah Mastermind of Group

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini dalam sebuah wawancara, vokalis Coldplay, Chris Martin, mengungkapkan siapa ide dibalik kolaborasi mereka bersama BTS.

Ternyata, ide soal kolaborasi berasal dari Kim Seokjin alias Jin BTS, yang telah menjadi penggemarnya sejak beberapa tahun lalu.

Seperti dilansir dari Allkpop, pertemanan antara Chris Martin dan Jin BTS terus menjadi topik perbincangan di media sosial.

Bahkan, dalam video behind the scene pertemuan BTS dan Coldplay di New York yang diunggah di Youtube BANGTANTV, Kamis (14/10/2021) lalu, Chris Martin juga memberikan gitar yang dimainkannya selama 12 tahun kepada Jin BTS.

Chris Martin juga diketahui selalu menyebut nama Jin BTS dalam setiap obrolan yang dilakukan.

Dalam sebuah live interview yang dilakukan, Jumat (15/10/2021), Chris Martin secara langsung mengungkapkan bahwa Jin BTS merupakan ide dibalik kolaborasi yang mereka lakukan.

Jin dianggap sebagai mastermind dalam ide menarik yang dibuat oleh BTS. Beberapa di antaranya seperti konsep Loye Yourself, Album BE, kolaborasi dengan grup e-sports Korea T1, kolaborasi dengan Baskin Robbins, dan masih banyak lagi.

Bahkan, dalam beberapa forum komunitas, Jin dianggap sebagai penggemar Coldplay yang paling beruntung.

Dia mengidolakan Coldplay di masa remaja, dan kini telah memiliki tempat tersendiri di hati Chris Martin.

