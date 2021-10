Siaran Langsung LIGA INGGRIS di SCTV, Brentford vs Chelsea dan Newcastle vs Tottenham (SCTV)

SURYA.co.id I JAKARTA - Berikut Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ke-8 di SCTV, Sabtu dan Minggu (16 dan 17/10/2021).

Siaran langsung liga Inggris hari Sabtu (16/10/2021) di SCTV, menayangkan duel seru Brenford vs Chelsea PUKUL 23.30 WIB. Lalu di hari Minggu (17/10/2021), LIVE SCTV, pukul 22.30 WIB diisi duel Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Pertandingan Liga Inggris 2021/2022 pekan 8, semuanya bisa disaksikan secara live streaming MOLA TV.

Jadwal liga Inggris hari Sabtu, 16 Oktober 2021 diisi laga-laga seru. Laga tim-tim raksasa dan langganan juara. Dibuka laga Watford vs Liverpool, Aston Villa vs Wolves, Leicester City vs Manchester United, Manchester City vs Burnley, dan ditutup Brentford vs Chelsea pukul 23.30 WIB.

Sedang jadwal liga Inggris hari Mingggu, 17 Oktober 2021 diisi antara lain, laga Everton vs West Ham, Newcastle United vs Tottenham

Ulasan Leicester City vs MU

Pertahanan Manchester United akan menghadapi ujian saat bertandang ke kandang Leiceter United dalam lanjutan Liga Inggris Matchday 8, Sabtu (16/10/2021(.

Sebab MU tidak bisa membawa dua bek andalannyaua Harry Maguire dan Varane karena cedera.