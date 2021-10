JADWAL LIGA ITALIA Pekan Ini, LIVE beIN, Juventus vs AS Roma, AC Milan vs Verona, LINK Vidio

SURYA.co.id I ROMA - Berikut jadwal liga Italia 2021/2022 Pekan ke-8, berlangsung Sabtu (16/10/2021) hingga Selasa (19/10/2021) dini hari

Jadwal Liga Italia hari Sabtu (16/10/2021) diisi bigmatch Lazio vs Inter Milan pukul 23.00 WIB. Sebelumnya ada laga Spezia vs Salernitana. Laga disiarkan LIVE beIN Sport. Juga bisa disaksikan lewat LIVE STREAMING Vidio.com.

Jadwal Liga Italia hari Minggu (17/10/2021) AC Milan vs Hellas Verona dan bigmatch Juventus Vs AS Roma pukul 01.45 WIB. Laga disiarkan LIVE beiN Sport dan LIVE STREAMING Vidio.com.

Jadwal liga Italia Pekan 8 secara lengkap

Ulasan LAZIO vs Inter Milan

Liga Italia pekan ke-8 akan menyajikan laga menarik ketika Lazio akan menjamu Inter Milan.

Bukan laga yang mudah bagi Inter Milan ataupun Lazio. Dua-duanya menargetkan menang.

Tuan rumah Lazio akan memaksimalkan laga kandang untuk memperbaiki performa, Sejauh ini Lazio masih terbilang loyo. Mereka bercokol di peringkat 6 klasemen sementara dengan 11 poin.

Sedangkan Inter Milan, sejauh ini belum terkalahkan, mereka mengemas 5 kemenangan dan 2 kali imbang dalam 7 laga.

Kemenangan akan menjaga peluang kedua kesebelasan untuk meraih Scudetto dan menjaga persaingan dengan Napoli di puncak klasemen.

