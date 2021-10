Harga Cabai Rawit di Kota Blitar Mulai Merangkak Naik, Kini Rp 20.000 Per Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Pasar Templek, Kota Blitar, mulai naik, Rabu (13/10/2021).

Sekarang, harga cabai rawit di Pasar Templek Rp 20.000 per kilogram.

Tiga hari lalu, harga cabai rawit di Pasar Templek masih Rp 14.000 per kilogram.

"Tiga hari ini harga cabai mulai naik. Tiap hari kenaikkannya Rp 2.000 per kilogram. Sekarang harganya Rp 20.000 per kilogram, tiga hari lalu masih Rp 14.000 per kilogram," kata pedagang Pasar Templek, Lutfiatul Dhifah.

Lutfi, panggilannya, mengatakan harga cabai merah besar juga mengalami kenaikan.

Sekarang harga cabai merah besar Rp 27.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga cabai merah besar masih di kisaran Rp 18.000 per kilogram sampai Rp 20.000 per kilogram.

"Cabai hijau untuk lalapan juga naik, sekarang Rp 20.000 per kilogram," ujarnya.

Selain cabai, harga bawang merah di Pasar Templek juga naik.

Sekarang harga bawang merah Rp 22.000 per kilogram, sedang sebelumnya hanya Rp 18.000 per kilogram.

"Harga minyak goreng kemasan juga naik. Rata-rata per liternya naik Rp 1.000," katanya.

Untuk harga beras, kata Lutfi justru mengalami penurunan.

Beras kemasan 5 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 53.000, sekarang turun menjadi Rp 51.000.

"Kalau harga gula pasir masih stabil," ujarnya.

