Sebelum Viral Video Lesti Kejora Pingsan, Rizky Billar Sempat Ungkap Agenda Padat Sang Istri

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Sebelum viral video Lesti Kejora pingsan, Rizky Billar sempat membeberkan agenda padat sang istri.

Diketahui, video yang merekam detik-detik Lesti Kejora pingsan viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Video tersebut merekam momen saat tubuh Lesti Kejora tumbang ke pangkuan Rizky Billar.

Momen selanjutnya, tampak Rizky Billar memangku sang istri, memindahkannya ke ruangan lain yang lebih nyaman.

Video viral tersebut mulai tersebar luas di media sosial pada Sabtu (9/10/2021) malam.

Sebelum video tersebut viral, Rizky Billar ternyata sempat membeberkan agenda padat sang istri.

Dalam sebuah wawancara di kanal Youtube Was Was, Rizky Billar memang menyebut bahwa sang istri tengah sibuk agenda menyanyi di acara pernikahan.

"Ada job off air yang udah diterima dari setahun lalu, tapi baru bisa dijalankan sekarang, karena pandemi kan baru beres sekarang," kata Rizky Billar dikutip dari kanal YouTube Was Was.

"Bukan baru beres sih ya, tapi memang si yang punya hajatan akhirnya memutuskan 'Yaudah acara di tahun ini gitu'," imbuh dia.