Optimalkan Golden Age Generasi Muda, Bunda Fey Dorong Warga Kota Kediri Biasakan Mengonsumsi Ikan

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Ikan adalah bahan makanan yang lengkap, karena kandungan protein dan asam amino esensial yang penting untuk tubuh.

Karena itulah, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar melaunching Gerakan Makanan Tambahan Berbahan Ikan di Aula Kelurahan Semampir, Senin (11/10/2021).

Istri Wali Kota Kediri ini mengungkapkan, Forikan bersama Pemkot Kediri terus mendorong konsumsi ikan agar meningkat. Kampanye seperti gemar makan ikan merupakan upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan dan meningkatkan asupan gizi kepada anak.

“Sebagai orangtua kita harus memberikan makanan bergizi yang baik bagi anak-anak kita. Ikan ini sumber protein yang tersedia di sekitar kita dan harganya murah. Ikan apa saja itu bagus untuk anak-anak kita,” ungkap Bunda Fey.

Bunda Fey menuturkan, konsumsi ikan untuk anak-anak sangat penting ketika anak masuk periode emas (golden age) pertumbuhannya. Mereka harus diberikan konsumsi makanan yang bergizi, salah satunya ikan yang kaya protein.

“Siapkan makanan terbaik untuk anak-anak kita. Ikan ini kaya akan protein dan kandungan lain yang bagus untuk perkembangan otak,” jelasnya.

Konsumsi ikan di Kota Kediri di tahun 2019 sebesar 28 KG per kapita per tahun. Tahun 2020 meningkat menjadi 29 kg per kapita per tahun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, Mohamad Ridwan menjelaskan, tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Kediri tercatat masih rendah.



"Pada 2020, tingkat konsumsi ikan di Kota Kediri hanya sebesar 29 KG per kapita per tahun. Jadi itu bisa dibilang masih rendah. Pemkot pun mengajak masyarakat untuk membiasakan diri mengonsumsi ikan," ungkap Mohamad Ridwan. ****